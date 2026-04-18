Kulu'da kamyonet ile pikap çarpıştı: 2 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde kamyonet ile pikabın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara-Konya kara yolu Kömüşini Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K. idaresindeki 06 FDU 472 plakalı pikap ile M.E. yönetimindeki 06 YG 0171 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada pikap sürücüsü B.K. ile araçta yolcu olarak bulunan M.Ö. yaralanırken, kamyonet sürücüsü M.E. kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı