Konya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Konya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
Konya'nın Derebucak ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili tahkikat devam ediyor.

Konya'nın Derebucak ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir Antalya Kara yolu Derebucak şehir merkezine 2 kilometre mesafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.G. yönetimindeki 42 H 4501 plakalı otomobil kara yolunda seyir halinde iken Bozlar çeşmesi mevkiinde T.Ç. yönetimindeki 42 CHF 71 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile minibüste yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar kaldırıldıkları Derebucak ve Beyşehir Devlet Hastanelerinde tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
