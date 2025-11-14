Haberler

Konya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Güncelleme:
Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, O.A. idaresindeki Isuzu marka araç, M.T. yönetimindeki Hyundai markalı otomobile arkadan çarptı. Kazada bir kişi yaralandı, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.10 sıralarında Emirgazi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.A. idaresindeki 42 BCJ 048 plakalı Isuzu marka araç, Ereğli Caddesi'nde seyir halinde bulunan M.T. yönetimindeki 07 AC 2199 plakalı Hyundai marka otomobile arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada M.T. idaresindeki otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
