Konya'da dron destekli denetimde kaynak yapanlara geçit yok

Konya'da dron destekli denetimde kaynak yapanlara geçit yok
Güncelleme:
Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla sıkı denetimlerine devam ediyor. Dron destekli uygulamalarda, kural ihlali yapan 332 sürücüye ceza kesildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde trafik güvenliğini sağlamak ve kural ihlallerinin önüne geçmek amacıyla denetimlerini sıklaştırdı. Özellikle iş giriş ve çıkış saatlerinde trafiğin yoğunlaştığı noktalarda, bekleme yapmamak için yan yollardan gelerek ana yola girmeye çalışan ve şerit ihlali yapan sürücüler mercek altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, gerçekleştirilen dron destekli uygulamalarda kuralları ihlal ettiği tespit edilen 332 sürücüye cezai işlem uygulandı. Ekiplerin gerçekleştirdiği denetimlerde, kural tanımayan sürücüler saniye saniye kayıt altına alındı. Yapılan çalışmalarda, kavşaklara yaklaşırken yerleşim yerlerinde 30 metre mesafe içinde şerit değiştirme yasağını ihlal eden 128 sürücü tespit edilerek cezai işlem uygulandı. Dron kameralarına yansıyan görüntüler neticesinde sadece şerit ihlalleri değil, trafikte tehlike saçan diğer davranışlar da cezalandırıldı. Seyir halindeyken cep telefonu ile konuşan 111 sürücüye, Trafik işaret ve levhalarına uymayan 51 sürücüye, Hatalı şerit değiştiren 28 sürücüye, Motosikleti yayalara ayrılmış alanlarda süren 14 sürücüye ceza kesildi. Toplamda 332 sürücüye çeşitli maddelerden cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, denetimlerin amacının ceza yazmak değil, güvenli bir trafik ortamı oluşturmak olduğu vurgulandı. Açıklamada, "Trafik kurallarına uymak; sürücülerden yayalara, yol kullanıcılarından toplumun her kesimine kadar herkesin sorumluluğudur. Güvenli bir trafik ortamı için denetimlerimiz kararlılıkla sürecektir" ifadelerine yer verildi. - KONYA

