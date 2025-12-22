Haberler

Karapınar'da tır ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Güncelleme:
Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır ile kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı İpekçi Mahallesi Volkan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.S. idaresindeki 42 ACR 809 plakalı tır ile Y.E.C. idaresindeki 42 BAU 422 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü Y.E.C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
