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Konya'da tır polis aracına çarptı: 1 şehit, 2 yaralı

Konya'da tır polis aracına çarptı: 1 şehit, 2 yaralı
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Konya'da tırın seyir halinde olan polis aracına çarpması sonucu 1 polis memuru şehit oldu, 2 polis memuru yaralandı.

Konya'da tırın seyir halinde olan polis aracına çarpması sonucu 1 polis memuru şehit oldu, 2 polis memuru yaralandı.

Kaza, saat 17.45 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Okyar Caddesi Saadet Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta bir tır, seyir halinde olan polis aracına çarptı. Kazada polis aracında bulunan polis memuru Onur S. olay yerinde şehit oldu. Araçtaki diğer polis memurları O.D. ve H.S. ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı polis memurları ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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