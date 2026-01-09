Görenleri pes dedirten kazada tır ağaçları ezip karşı şeritte durabildi

Konya'da seyir halindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaçları ezerek karşı şeride geçerek durabildi. Cadde 1 saat trafik akışına kapandığı kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, 14.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinden otogar istikametine seyir halinde olan T.A. idaresindeki 42 AFN 332 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak ağaçları ezerek karşı şeride geçti. Akıcı trafiğe rağmen başka bir araca çarpmadan tırı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Tırın karşı şeride geçtiği cadde polis ekiplerince 1 saat boyunca trafik akışına kapatıldı. Tır vinç yardımıyla kaldırılarak otoparka çekilirken, trafik akışı bir süre sonra kontrollü olarak sağlanmaya başladı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA