Haberler

Görenleri pes dedirten kazada tır ağaçları ezip karşı şeritte durabildi

Görenleri pes dedirten kazada tır ağaçları ezip karşı şeritte durabildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaçları ezerek karşı şeride geçen tır, 1 saat boyunca trafiği kapattı. Sürücü ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Konya'da seyir halindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaçları ezerek karşı şeride geçerek durabildi. Cadde 1 saat trafik akışına kapandığı kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, 14.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinden otogar istikametine seyir halinde olan T.A. idaresindeki 42 AFN 332 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak ağaçları ezerek karşı şeride geçti. Akıcı trafiğe rağmen başka bir araca çarpmadan tırı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Tırın karşı şeride geçtiği cadde polis ekiplerince 1 saat boyunca trafik akışına kapatıldı. Tır vinç yardımıyla kaldırılarak otoparka çekilirken, trafik akışı bir süre sonra kontrollü olarak sağlanmaya başladı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
YPG'ye 16.00'da büyük operasyon geliyor! Son çağrı yapıldı

Büyük operasyon geliyor! YPG'ye son uyarı yapıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke ayakta! Evinde 100'den fazla kafatası ve kemikler bulundu

Evine baskın yapan polis kan donduran manzarayla karşılaştı
Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek

Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! Yeni dönem resmen başlıyor
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
Anlaşma yakın! Fenerbahçe yıldız ismin menajeriyle görüştü

Anlaşma yakın! Fenerbahçe yıldız ismin menajeriyle görüştü
Ülke ayakta! Evinde 100'den fazla kafatası ve kemikler bulundu

Evine baskın yapan polis kan donduran manzarayla karşılaştı
Türkiye'nin 'çay tiryakisi' şehri belli oldu! Karadeniz illerini solda sıfır bıraktı

Türkiye'nin çay tiryakisi şehri belli oldu! Karadeniz illerini solladı
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var