Konya'da Tır Kazası: 1 Kişi Hafif Yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde seyir halindeki tırın, başka bir tırın dorsesine çarptığı kazada 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Ankara-Konya karayolunun 90. kilometresi Kömüşini Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karayolunda seyir halinde olan sürücüsünün ismi alınamayan 63 AJ 925 plakalı tır, önünde seyreden başka bir tırın dorsesine arkadan çarptı. Kazada hafif yaralanan tır sürücüsüne olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta müdahale edildi. Tırda maddi hasar oluşurken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA