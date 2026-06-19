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Konya'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Konya'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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Konya'nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkan tır devrildi, sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Konya'nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü yaralanandı.

Kaza, Konya-Adana kara yolu üzerinde Karapınar ilçesi Kesmez mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.M.H. idaresindeki 42 ERK 50 plakalı tır kontrolden çıkarak devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerince Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından devrilen tır kara yolundan kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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