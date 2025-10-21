Haberler

Konya'da Tır Devrildi: Sürücü Hafif Yaralandı

Konya'da Tır Devrildi: Sürücü Hafif Yaralandı
Konya'nın Kulu ilçesinde, otoyola giriş yapmak isteyen tır kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü hafif yaralandı ve sağlık durumu iyi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya'nın Kulu ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü hafif yaralandı.

Olay, Ankara-Niğde Otoyolu Kulu kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoyola giriş yapmak isteyen A.Ş. idaresindeki 42 N 4009 plakalı Man marka tır, Kulu Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde sürücünün hafif yaralandığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

