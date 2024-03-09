Konya'da tır bariyerlere çarptı: 1 yaralı
Konya'nın Kulu ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada tır sürücüsü bariyerlere çarptı ve yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Konya'nın Kulu ilçesi yakınlarında tırın bariyerlere çapması sonucu meydana gelen kazada tır sürücüsü yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Ankara Niğde Otoyolu Kulu Gişeleri yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.K. idaresindeki 42 AFM 139 plakalı tır, sürücüsünün yoğun yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüj bariyerlerine çarptı. Çarpmanın etkisi ile tır sürücüsü D.K. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık görevlilerinin ilk müdahalesin ardından ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA