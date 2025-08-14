Konya'da Ters Yönde İlerleyen Araç Motosiklete Çarptı: 1 Yaralı

Konya'da Ters Yönde İlerleyen Araç Motosiklete Çarptı: 1 Yaralı
Konya'nın Karatay ilçesinde ters yönde ilerleyen hafif ticari araç, motosiklete çarptı. Olayda 19 yaşındaki sürücü ağır yaralanırken, sürücü olay yerinden kaçtı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Konya'da ters yönde ilerleyen hafif ticari araç motosiklete çarparken, kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, merkez Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi Çimenlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ters yönde ilerleyen sürücüsü olay yerinden kaçan 16 BEG 889 plakalı hafif ticari araç, M.U. (19) idaresindeki 42 AVB 605 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle M.U. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparken yaralı, ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

