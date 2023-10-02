Konya'da Tartışma Sonucu Silahlı Saldırı: Şüpheli Aksaray'da Yakalandı

Konya'da bir iş yerinde çıkan tartışmada, C.E. adlı şüpheli, H.Y. ve F.Y.'yi silahla yaralayarak kaçtı. Şüpheli, Aksaray'da polis tarafından gözaltına alındı.

Konya'da tartıştığı iki kişiyi silahla yaralayan şüpheli, Aksaray'da gözaltına alındı.

Merkez Karatay ilçesi Hekim Gaznevi Sokak'taki bir iş yerinde, C.E. (34) ile H.Y. ve F.Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda C.E, H.Y. ve F.Y'yi silahla yaralayarak otomobille olay yerinden kaçtı.

Şüpheli C.E'nin Aksaray'a giriş yaptığını tespit eden polis ekipleri, Şehirlerarası Otobüs Terminali Kavşağı'nda aracı durdurarak şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlı, işlemleri için Konya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.