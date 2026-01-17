Haberler

Eşi araç çarpması sonucu öldü, olay yerinden ayrılan kocası polise 'ot topluyorduk' dedi

Konya'da eşiyle tartıştıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan 30 yaşındaki Kirfa El Husa, bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın ardından eşi olay yerinden ayrılarak çocukları eve bıraktığını iddia etti.

Konya'da kocasıyla araç içerisinde tartıştıktan sonra araçtan inerek yolun karşısına geçmeye çalıştığı iddia edilen kadın, bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerinden ayrılan kadının kocası, polis ekiplerine "Ot toplamak için araçtan indi, kaza olunca araçtaki çocukları eve bırakıp geldim" dedi.

Kaza, saat 19.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Köyceğiz Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Akyokuş istikametinden Altınapa Barajı istikametine otomobiliyle seyir halinde olan M.E.H. araçta yanında bulunan eşi 30 yaşındaki Kirfa El Husa ile tartıştı. Tartışma sonrası Kirfa El Husa araçtan inerek yolun karşısına geçmek istediği sırada M.A. idaresindeki 35 KF 9450 plakalı otomobil kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan genç kadını fark eden sürücünün ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Husa'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza sonrası olay yerini terk eden koca M.E.H. kısa süre sonra olay yerine tekrar gelerek araçta çocukların olduğunu, onları eve bırakmaya gittiğini söyledi.

Polis ekiplerinin kazanın nasıl olduğuna yönelik sorusuna ise M.E.H., "İleriden dolandık geldik. Daha sonra yol kenarına durduk. Ot topluyordu eşim, çağırdım gel yeter artık gidelim dedim. Karşıya geçerken araba çarptı. Yol kenarında ot topluyordu. Arabada bebekler vardı eve bırakmaya gittim" dedi.

Kaza sonrası olay yerindeki incelemelerin ardından araç sürücüsü ve kazada ölen kadının eşi ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Hayatını kaybeden genç kadının cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

