Konya'da Tarlada Çıkan Yangında 600'e Yakın Saman Balyası Kül Oldu

Konya'nın Kulu ilçesinde hasat edilmiş ve içerisinde saman balyası bulunan tarlada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, tarlada bulunan 600'e yakın balya kül oldu.

Olay, saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Karadağ Mahallesi yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde hasat sonrası 600'e yakın saman balyası yapılan H.K.'ye ait tarlada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık 90 dekarlık alanın yanarak kül olduğu tarla içerisinde bulunan 600'e yakın saman balyası da yanarak kül olduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA