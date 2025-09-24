Konya'da Tarla İçi Uyuşturucu Operasyonu: 8 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Konya'nın Ereğli ilçesinde 1 kişinin tarlasında 8 kök kenevir bitkisi ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürdürüyor. Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonrası 1 kişinin tarlasında kenevir yetiştirdiği bilgisi üzerine yapılan arama sonucunda 8 kök kenevir bitkisi ile bin 475 gram esrar ele geçirildi. Şüpheli şahıs götürüldüğü ilçe jandarma karakolunda ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - KONYA