Haberler

Konya'da Tarla İçi Uyuşturucu Operasyonu: 8 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Konya'da Tarla İçi Uyuşturucu Operasyonu: 8 Kök Kenevir Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Ereğli ilçesinde yapılan jandarma operasyonunda bir kişinin tarlasında 8 kök kenevir bitkisi ve 1,475 gram esrar ele geçirildi. Şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde 1 kişinin tarlasında 8 kök kenevir bitkisi ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürdürüyor. Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonrası 1 kişinin tarlasında kenevir yetiştirdiği bilgisi üzerine yapılan arama sonucunda 8 kök kenevir bitkisi ile bin 475 gram esrar ele geçirildi. Şüpheli şahıs götürüldüğü ilçe jandarma karakolunda ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
YSK, CHP İstanbul İl Kongresi'nin devamına karar verdi

YSK, CHP İstanbul İl Kongresi'yle ilgili kararını verdi
Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı daha oynanmadan geceye damga vurdu

Bu heyecan kaçmaz! Daha başlamadan geceye damga vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bütün İspanya Arda Güler'in dün gece yaptıklarını konuşuyor

Bütün ülke dün gece yaptıklarını konuşuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.