Konya'da Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi: 15 Yaralı

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Konya'nın Yunak ilçesinde tarım işçilerini taşıyan bir minibüs, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Olayda 15 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

Konya'nın Yunak ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

Kaza, Yunak yolunun 10. kilometresi Kızılkuyu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.T. idaresindeki tarım işçilerini taşıyan 42 RZ 040 plakalı Citroen marka minibüs kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada minibüste bulunan Ş.Ç., Z.D., A.K., H.Ü., A.K., A.D., K.K., H.A., H.K., İ.A., Y.T., H.K., K.D., N.Ç. ve E.T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yunak Devlet Hastanesi ve Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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