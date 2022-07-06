Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi! Feci kazada 2 kişi öldü 18 kişi yaralandı - Haberler

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Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi! Feci kazada 2 kişi öldü 18 kişi yaralandı

AA - 3. Sayfa
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Konya'nın Yunak ilçesinde meydana gelen olayda, tarım işçilerini taşıyan minibüsü devrildi. Öte yandan, ihbar üzerine bölgeye gelen ekipler kazada 2 kişinin öldüğünü 18 kişinin ise yaralandığını aktardı.

Tarım işçilerinin bulunduğu ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen minibüs, ilçeye bağlı Hursunlu Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Yaralılar, Yunak, Ilgın ve Akşehir ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

AA / Zehra Melek Çat - 3. Sayfa

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