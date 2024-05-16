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Konya'da Tarihi Eser Operasyonu: Çok Sayıda Eser Ele Geçirildi

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Konya'nın Hüyük ilçesinde yapılan iki ayrı operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, Osmanlıca ve Arapça el yazması kitaplar, Roma dönemi paraları, bronz kase, heykeller ve sikke gibi tarihi eserler bulundu. Operasyonlarla ilgili tahkikat devam ediyor.

Konya'nın Hüyük ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan iki ayrı operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde merkez Ulupınar Mahallesi'nde ikamet eden M.Ü.'nün (31) tarihi eser niteliğindeki eşya ve objeleri Çukurkent Mahallesi'nde satmak istediği bilgisi alınması üzerine ekipler harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, Çukurkent Mahallesi girişinde M.Ü.'ye ait aracı durdurdu. Yapılan aramada, Osmanlıca ve Arapça el yazması kitap, 2 Roma dönemi parası ve 1 bronz kase ele geçirildi.

Hüyük'teki diğer operasyonda ise, M.R.P. (27) ve M.E.'nin (26) tarihi eser niteliğindeki eşya ve objeleri satmaya çalıştığı istihbari bilgisi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, ilçeye bağlı Kıreli Mahallesinde durdurdukları araçta 4 heykel, 65 bronz sikke, 26 gümüş sikke ele geçirdi.

Her iki operasyonla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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