Konya'da Tarihi Eser, Esrar ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Konya'da Tarihi Eser, Esrar ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
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Konya'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, tarihi eserler, esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyon, alınan bir ihbar üzerine gerçekleştirildi ve bir şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konya'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda tarihi eser, esrar ve tabanca ele geçirildi.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Beyşehir'de 12 Haziran 2025 tarihinde alınan ihbar üzerine Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kom Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda, bir şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada; 550 gram kubar esrar maddesi, 1 adet markası ve seri numarası bulunmayan 7.65 mm ruhsatsız tabanca, 380 adet sikke, 7 adet tarihi eser niteliğinde yüzük, 21 adet tarihi eser niteliğinde obje, 17 adet 7.65 mm çapında fişek ele geçirildi. Operasyonda ele geçen malzemelere el konulurken, şüpheli şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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