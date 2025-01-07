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Konya'da Tamir İçin Bırakılan Otomobil Yangında Küle Döndü

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Konya'nın Karapınar ilçesinde kaza yapan bir otomobil, tamir için bırakıldığı serviste gece saatlerinde çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. LPG'li aracın elektrik aksamından kaynaklandığı belirtilen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Konya'nın Karapınar ilçesinde, kaza yaptıktan sonra tamir için servis önüne bırakılan bir otomobil, gece saatlerinde alev alev yanarak demir yığınına döndü.

Edinilen bilgiye göre, Karapınar ilçesinde yaşayan Y.K., kaza yapan Toyota marka otomobilini akşam saatlerinde sanayi sitesindeki bir servisin önüne götürerek tamir ettirmek için bıraktı. İddiaya göre, gece saatlerinde LPG'li otomobilde elektrik aksamından kaynaklı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü ve aracın tamamını sardı. İhbarla adrese gelen itfaiye ekipleri yangını uzun uğraşlar sonunda söndürdü. Yangında kullanılamaz hale gelen otomobil demir yığınına döndü.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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