Konya'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı. Otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Seydişehir Antalya Kara yolu İncesu Köprüsü alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.N. idaresindeki 42 FM 214 plakalı BMW marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada araç sürücü ile araçta yolcu bulunan K.E.E., F.Y.K. ve E.N.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan ikisi Seydişehir Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

