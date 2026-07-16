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Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı
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Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobil takla attı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Merdivenli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Karapınar ilçesi yönüne seyir halinde olan A.A. idaresindeki 42 AED 11 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağından çıkarak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü A.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla Konya'da bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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