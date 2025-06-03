Konya'da SUV Araç Takla Attı: 2 Yaralı

Konya'da SUV Araç Takla Attı: 2 Yaralı
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Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan SUV tipi aracın takla atması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan SUV tipi aracın takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tuzyaka Mahallesi yakınlarında bulunan Toluhüyük mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.S. (71) idaresindeki 42 ADC 522 plakalı SUV tipi araç virajda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü İ.S. ve araçta yolcu olarak bulunan E.S. (67) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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