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Konya'da Sürücüyü Yaralayan Şüpheli Tutuklandı

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Konya merkez Meram ilçesinde seyir halindeki bir araca ateş ederek bir kişiyi yaralayan şüpheli, polis tarafından yakalandı ve mahkemece tutuklandı.

Yoldan geçen sürücüyü yaralayan şüpheli tutuklandı

KONYA - Konya'da seyir halindeki bir araca ateş etmesi sonucu bir kişiyi yaralayan ve olay yerinden kaçan şüpheli, polis tarafından yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü merkez Meram ilçesi Uzunharmanlar Mahallesi Abdürreşit Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 AYK 705 plakalı otomobiliyle bir marketin önünde duran D.A., market çıkışında yanında bulunan E.M.A. isimli kadınla tartışmaya başladı. D.A. daha sonra yanında bulunan tabancayı çıkararak ateş etti. Olayda 42 APK 47 plakalı otomobiliyle caddede seyir halinde olan F.M.B. boynundan vurularak yaralandı. Polis ekipleri olay yerinden otomobil ile kaçan D.A. ve E.M.A.'yı yakalamak için çalışma başlatıldı. Çalışmalar neticesinde şüpheliler olayda kullanılan tabanca ile birlikte yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya'da Sürücüyü Yaralayan Şüpheli Tutuklandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARDA AKIN AKKOCA - 3.Sayfa
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