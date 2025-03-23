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Konya'da Şüpheli Paket Alarmı: Çanta Fünye ile Patlatıldı

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Konya'da unutulan bir çanta paniğe neden oldu. Bomba imha ekipleri çantayı fünye ile patlatarak güvenlik önlemleri aldı. İçinde kişisel eşyalar bulundu.

Konya'da şüpheli paket alarmı... Fünye ile patlatıldı

Bank üzerinde unutulan çantadan kişisel eşyalar çıktı

KONYA - Konya'da kentin en işlek bölgesine unutulan çanta paniğe neden olurken, çanta bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Ankara Caddesi Karatay Medresesi'nin karşı tarafında bulunan bankta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş tarafından unutulan siyah çantayı fark eden vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Kısa sürede bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik nedeniyle Ankara Caddesi'nde trafik akışı durdurulurken, bölge geniş güvenlik önlemi alınarak yaya geçişlerine kapatıldı.

Özel kıyafet giyen bomba imha uzmanının düzenekte incelemelerde bulunmasının ardından düzenek fünye kullanılarak büyük bir gürültüyle patlatıldı. Parçalara ayrılan çantada yapılan incelemede içerisinde kişisel eşyaların olduğu anlaşıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARDA AKIN AKKOCA - 3.Sayfa
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