Konya'da sokak ortasında silahlı saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti

Konya'da sokak ortasında silahlı saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti
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Konya'nın Ereğli ilçesinde akraba oldukları belirtilen Yılmaz Kaya ve Mustafa Kaya sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu her iki kişi de hayatını kaybetti.

Konya'nın Ereğli ilçesinde akraba oldukları belirtilen Yılmaz Kaya (23) ve Mustafa Kaya (44), sokakta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Konya'nın Ereğli ilçesinde akraba oldukları öne sürülen Yılmaz Kaya ve Mustafa Kaya, sokak üzerinde henüz kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırına uğradı.

SALDIRIYA UĞRAYAN İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Açılan ateş sonucu Yılmaz ve Hüseyin Kaya kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yılmaz Kaya ve Hüseyin Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, kaçan saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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