Ailesine ziyarete gelen genç sobadan sızan gazdan hayatını kaybetti

Konya'nın Derebucak ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tahmin edilen 30 yaşındaki Cengiz Uçar'ın hayatını kaybetmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Konya'nın Derebucak ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tahmin edilen genç hayatını kaybetti.

Olay, Çamlık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan Cengiz Uçar (30), anne ve babasını ziyaret etmek üzere Çamlık Mahallesi'ne geldi. Baba evinde geceyi geçiren Uçar'ı, bugün sabah saatlerinde ailesi kaldığı odada yatağında hareketsiz vaziyette buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Uçar'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Kaldığı odadaki sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğinden şüphelenilen gencin cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
