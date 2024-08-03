Konya'da silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde silahla vurulan kişi yaralandı.

Olay, Dalyan Mahallesi pazar yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elinde bıçak olan alkollü bir kişinin etrafa tehditler savurduğu ve ardından yaşanan olayda silah da kullanıldığının ihbar edilmesi üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, adrese geldiğinde ayağından silahla vurulmuş yaralı bir kişi ile karşılaştı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan şahıs ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, yaralı şahsı vurduktan sonra kayıplara karışan şüpheliyi tespit edebilmek için çalışma başlattı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA