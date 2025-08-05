Konya'da Silahlı Saldırı: 3 Gözaltı

Konya'da bir iş yerine silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, şahıslar yapılan çalışma sonrası 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 23.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerine yönelik silahlı saldırı ihbarı üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelileri yakalamak geniş çaplı bir çalışma başlatıldı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olayın incelenmesi sonucunda, bir şahsın plakasız bir motosiklet ile iş yerinin önüne gelerek silahla ateş açtığı ve ardından olay yerinden hızla uzaklaştığı tespit edildi. Olayla ilgili yapılan çalışma sonrası belirlenen 3 şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına alındı. Operasyon çerçevesinde saldırıda kullanılan plakasız motosiklet ve bir adet tabanca da ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - KONYA