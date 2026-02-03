Haberler

Konya'da jandarmadan 7 ayrı silah operasyonu: 3 tutuklama

Güncelleme:
Konya'da jandarma ekiplerince düzenlenen 7 ayrı silah operasyonunda 27 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda silah malzemesi ele geçirilirken, 3 kişi tutuklandı.

Konya'da jandarma ekiplerince ocak ayında düzenlenen 7 ayrı silah operasyonunda çok sayıda tüfek, tabanca ve malzemeleri ele geçirilirken, yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Ocak ayında jandarma ekiplerince silahla ilgili yapılan çalışmalarda 7 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 27 adet ruhsatsız tabanca, 49 adet tabanca fişeği, 28 adet tabanca şarjörü, 8 adet av tüfeği, 142 adet av tüfeği fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 17 adet 9 mm kovan, 100 adet tabanca icra yayı, 2 bin 649 adet muhtelif tabanca parçası, 80 adet av tüfeği tetik tertibatı, 136 adet av tüfeği mekanizması, 545 adet av tüfeği icra yayı, bin 987 adet muhtelif av tüfeği parçası ele geçirildi.

Operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 1'i jandarmada ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 4'ü adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

