Akşehir'de silah kaçakçılığı operasyonu: 6 tutuklama

Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda 17 adet tabanca, tabanca şarjörleri ve çok sayıda mermi ele geçirilirken, 6 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Konya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen müşterek çalışmalar kapsamında araçla silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin bulunduğu araçlarda yapılan aramalarda, araçların çeşitli bölümlerine zulalanmış halde 17 adet tabanca, tabanca şarjörleri ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.E., M.T., F.D., B.A., M.C. ve B.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA