Haberler

Akşehir'de silah kaçakçılığı operasyonu: 6 tutuklama

Akşehir'de silah kaçakçılığı operasyonu: 6 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda, silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 6 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 17 tabanca, şarjörler ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda 17 adet tabanca, tabanca şarjörleri ve çok sayıda mermi ele geçirilirken, 6 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Konya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen müşterek çalışmalar kapsamında araçla silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin bulunduğu araçlarda yapılan aramalarda, araçların çeşitli bölümlerine zulalanmış halde 17 adet tabanca, tabanca şarjörleri ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.E., M.T., F.D., B.A., M.C. ve B.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ı kabul etti

Zamanlama manidar: Aliyev'in ülkesinde ağırladığı isme bakın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
Herkes ekran başına! Yarın akşam ortalık alev alacak

Herkes ekran başına! Yarın akşam ortalık alev alacak
Fatih Altaylı cezaevi günlerini anlattı: Kahvaltı için avokado istedim, o da geldi

Cezaevi günlerini anlattı: Avokado istedim o da geldi
İran riyali, dolar karşısında rekor düşük seviye olan 1,5 milyona geriledi

Böylesi hiç görülmedi! Bu gelişme bir ülkeyi küle çevirebilir
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
Mourinho Rafa'nın ardından Fenerbahçe'nin yıldızını da yanına alıyor

Rafa'nın ardından Fener'in yıldızının da kafasını karıştırdı
İstinaf, köpekleri istismar edip öldüren doktor hakkında verilen kararı bozdu

Köpekleri istismar edip öldüren doktorla ilgili sürpriz karar