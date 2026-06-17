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Seyir halindeki otomobil yandı

Seyir halindeki otomobil yandı
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Konya'nın Karatay ilçesinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanan otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangında yaralanan olmazken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya'da seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Küçük Kumköprü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 42 ASL 977 plakalı Nissan marka otomobil seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebeple yanmaya başladı. Dumanları fark eden sürücü aracı durdurarak otomobilden indi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın mahalline gelen itfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale ederek kısa sürede yangını söndürdü. Yangında yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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