Konya'da Seyir Halindeki Kamyonet Alev Aldı

Konya'nın Kulu ilçesinde seyir halindeki bir kamyonet, bilinmeyen bir nedenle alev alarak yandı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde seyir halindeki kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alarak yandı.

Olay, Konya yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya istikametine seyir halinde olan H.A. idaresindeki 70 AAG 853 plakalı Hyundai marka kamyonetten, bir anda alevler yükseldi. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında yol kısa süreliğine ulaşıma kapatılırken, ekiplerin güvenlik önlemi almasının ardından trafik yeniden açıldı. Yangında kamyonet tamamen yanarak demir yığını haline gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
