Konya'da Saman Balyası Yangını Söndürüldü
Ereğli ilçesinde Ferdi Kocatürk'e ait 100 ton saman balyasının bulunduğu alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının kasıtlı olarak çıkarıldığı iddiaları üzerine tahkikat başlatıldı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde çıkan saman balyası yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Mimar Sinan Mahallesi'nde çıktı. Edinilen bilgiye Ferdi Kocatürk'e ait yaklaşık 100 ton saman balyasının bulunduğu alanda yangın başladı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının yanıcı madde dökülerek çıkarıldığı iddia edilirken, yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
