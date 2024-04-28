Konya'da Pastanede Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde pastanede oturan 1 kişiyi öldüren ve 1 kişiyi de yaralayan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Cuma günü akşam saatlerinde Hacımütahir Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde bulunan bir pastanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pastanenin bahçesinde masada oturan Yavuz Çaphan (38) ve Hacı Salih Ç.'ye (29) yaklaşan H.P. (44) şahıslara ateş ettikten sonra kaçtı. Olayda Yavuz Çaphan hayatını kaybetti, Hacı Salih Ç. yaralandı. Olayın ardından polis ekipleri, zanlı H.P.'yi annesine evde yakaladı. Zanlı H.P.'nin polise, Yavuz Çaphan yüzünden eşinden ayrıldığını, bu yüzden husumetli olduğunu ve bu sebeple olayı gerçekleştirdiğini söylediği iddia edildi. Zanlı H.P. emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının adliyeye sevk edildi. H.P., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA