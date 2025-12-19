Ereğli'de park halindeki otomobilde yangın çıktı

Konya'nın Ereğli ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Olay, Ereğli ilçesi Namık Kemal Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 34 DKK 208 plakalı otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Araçtaki yangına ilk müdahale devriye atan polis ekiplerince yapıldı. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekiplerince araçtaki yangın söndürüldü. Araçta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - KONYA