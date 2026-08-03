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Konya'da zincirleme kaza: 6 yaralı

Konya'da zincirleme kaza: 6 yaralı
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Konya’da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Konya'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde merkez Meram ilçesi Çaybaşı Mahallesi Karaman Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.H. idaresindeki 42 AIC 003 plakalı otomobil cadde üzerine sola dönüş yaptığı sırada caddeden gelen Z.P. idaresindeki 06 AR 7818 plakalı Opel marka otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan araçlar park halindeki 3 otomobile çarptı. Kazada sürücüler ile birlikte toplam 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde A.H. idaresindeki aracın sola dönüşü ve caddede seyir halinde olan Z.P. yönetimindeki aracın diğer araçla çarpışması yer alıyor.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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