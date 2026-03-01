Kulu'da otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin yayaya çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, ilçe merkezi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 06 EA 5238 plakalı BMW marka otomobil, yaya olarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan M.K'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan genç yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı