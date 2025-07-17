Konya'da Otomobilin Çarptığı Çocuk Yaralandı

Konya'da Otomobilin Çarptığı Çocuk Yaralandı
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Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin çarptığı 14 yaşındaki M.Ü. yere düştü ve aracın ayağının üzerinden geçti. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yere düşerken, araç ayağının üzerinden geçti. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Camikebir Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi alınamayan 42 M 6537 plakalı otomobilin çarptığı 14 yaşındaki M.Ü. yere düşerken, otomobil ayağının üzerinde geçti. Çocuk yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.Ü. ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun ayağında ve ayak bileğinde kırıklar olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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