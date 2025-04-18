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Konya'da Otomobilin Çarptığı Çocuğun Hayatı Kaybederken Kaza Anı Kamerada

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Konya'da yolun karşısına geçmek isteyen 2 çocuğa otomobil çarptı. 13 yaşındaki Kemal Keskin hayatını kaybederken, F.Ö. ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı ve sürücü gözaltına alındı.

Konya'da otomobilin çarptığı çocuğun hayatını kaybettiği kaza anı kamerada

KONYA - Konya'da yolun karşısına geçmek isteyen 2 çocuğa otomobilin çarpması sonucu 1 çocuğun hayatını kaybettiği kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Erenler Mahallesi Keçeciler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fetih Caddesi istikametinden Başak Caddesi istikametine seyir halinde olan ehliyetsiz olduğu öğrenilen 18 yaşındaki M.K. idaresindeki 42 AYZ 760 plakalı Audi marka otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 13 yaşındaki Kemal Keskin ile 13 yaşındaki F.Ö'ye çarptı. Kazada çocuklardan Kemal Keskin olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan F.Ö. ambulansla Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kaza anı kamerada

Öte yandan, çocuklardan birinin hayatını kaybettiği birinin ağır yaralandığı feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hızla gelen otomobilin çocuklara çarptığı anlar yer aldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM YETKİN - 3.Sayfa
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