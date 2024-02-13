Konya'da otomobil takla attı, sürücü yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Kulu'ya bağlı Fevziye ile Tuzyaka Mahallesi arasındaki yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuzyaka'dan Fevziye Mahallesi istikametine seyir halinde olan B.I. idaresindeki 42 GE 767 plakalı otomobil kontrolden çıkarak tarlaya takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla Kulu Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA