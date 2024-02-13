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Konya'da otomobil takla attı, sürücü yaralandı

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Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen kazada otomobil takla attı ve sürücü yaralandı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Kulu'ya bağlı Fevziye ile Tuzyaka Mahallesi arasındaki yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuzyaka'dan Fevziye Mahallesi istikametine seyir halinde olan B.I. idaresindeki 42 GE 767 plakalı otomobil kontrolden çıkarak tarlaya takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla Kulu Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Konya Trafik Kaza 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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