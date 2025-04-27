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Konya'da Otomobil Kazası: 2 Ölü, 4 Yaralı

Konya'da Otomobil Kazası: 2 Ölü, 4 Yaralı
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Konya'nın Altınekin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobilin diğerine arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Konya'nın Altınekin ilçesinde otomobilin aynı yönde seyir halinde olan otomobile arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Konya - Ankara kara yolu üzerinde Altınekin'e bağlı Akköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.U. (38) idaresindeki 06 CZK 042 plakalı otomobil aynı yönde seyir halinde olan M.A.'nın (28) kullandığı 42 PP 011 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada 42 plakalı otomobilde bulunan Hatice Akıncı (85) hayatını kaybederken, M.A., E.A. (54), M.A. (23) ve Firdevs Akıncı (55) ile diğer aracın sürücüsü A.U. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Firdevs Akıncı, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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