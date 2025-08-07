Konya'da Otomobil ile Tır Çarpıştı: 3 Yaralı

Karapınar ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Karapınar Ereğli Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu H.A.H. idaresindeki 42 MA 9502 plakalı otomobil, D.A.'nın kullandığı 59 AES 407 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

