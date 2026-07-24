Seydişehir'de kamyon-otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Alaylar 1 Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.A. idaresindeki 42 ZB 665 plakalı otomobil ile M.T. yönetimindeki 42 AKG 032 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan S.A., E.A. ve S.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı