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Konya'da Otomobil Atık Su Kanalına Uçtu: 3 Yaralı

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Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, yol kenarındaki atık su kanalına düştü. Kazada otomobil sürücüsü ve iki yolcu yaralandı.

Konya'da otomobil atık su kanalına uçtu: 3 yaralı

KONYA - Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarında bulunan atık su kanalına uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Konya-Adana karayolu üzeri Ereğli Şeker Fabrikası civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.G. idaresindeki 31 HS 476 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan atık suların aktığı kanala uçtu. Kazada otomobil sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi otomobilin içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri ve çağrılan vinç yardımıyla kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Konya'da Otomobil Atık Su Kanalına Uçtu: 3 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KARAKIŞ - 3.Sayfa
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