Konya'da Otobüs ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Konya- Ankara karayolu Kömüşini Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.Y. idaresindeki 33 ÇİÇEK 004 plakalı yolcu otobüsü, kavşaktan çıkış yapan R.S. yönetimindeki 42 APE 467 plakalı Hyundai marka otomobil ile çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobilde bulunan R.S. ve E.S. yaralandı. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA