Konya'da Oto Tamirhanesinde Yangın Paniği

Konya'da Oto Tamirhanesinde Yangın Paniği
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Seydişehir'de bir oto tamirhanesinde çıkan yangın, iş yeri sahibinin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının, soba borusundaki sıcaklık nedeniyle yağların tutuşması sonucu çıktığı öğrenildi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir oto tamirhanesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, akşam saatlerinde Alaylar 2 Mahallesinde bulunan Oto Sanayi Sitesinde bir tamirhanede çıktı. Edinilen bilgiye göre, M.T.'ye ait oto tamirhanesinde havanın soğuk olması nedeniyle soba yakıldı. Soba borusundaki sıcaklık nedeniyle iş yerinin asma katında bulunan yağlar ve filtreler tutuştu. Dumanı fark eden iş yeri sahibinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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