Konya'da Oto Tamirhanesinde Yangın Paniği

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir oto tamirhanesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, akşam saatlerinde Alaylar 2 Mahallesinde bulunan Oto Sanayi Sitesinde bir tamirhanede çıktı. Edinilen bilgiye göre, M.T.'ye ait oto tamirhanesinde havanın soğuk olması nedeniyle soba yakıldı. Soba borusundaki sıcaklık nedeniyle iş yerinin asma katında bulunan yağlar ve filtreler tutuştu. Dumanı fark eden iş yeri sahibinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA