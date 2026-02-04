Haberler

Konya'da organize suç örgütüne şafak operasyonu: 25 gözaltı

Konya'da organize suç örgütüne şafak operasyonu: 25 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Ereğli ve Karapınar ilçelerinde, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve diğer ciddi suçlara karıştığı belirlenen organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 25 şüpheli yakalandı.

Konya'nın Ereğli ve Karapınar ilçelerinde, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' başta olmak üzere çok sayıda suça karıştığı tespit edilen organize suç örgütüne yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yörede halkın huzurunu bozan organize suç örgütüne yönelik projeli çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, Ereğli ve Karapınar ilçelerinde belirlenen 24 ikamet, 6 iş yeri ve 11 araca yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda örgüt lideri ile birlikte toplam 25 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Suç dosyaları kabarık

Şüphelilerin, 'nitelikli yağma', 'kasten yaralama', 'tehdit', 'hakaret', 'şantaj', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' ile 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' gibi çok sayıda suça karıştıkları belirlendi.

Balistik yelek ve senetler ele geçirildi

Operasyonda adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda çok sayıda suç unsuru ele geçirildi. Aramalarda 5 adet tabanca ve 1 adet kurusıkı tabanca, 21 adet fişek, 1 adet balistik yelek, 11 gram esrar maddesi, 5 adet çek ve senet, 1 adet not defteri, 1 adet flash bellek ve 1 adet mühür ele geçirildi.

Gözaltına alınan 25 şüphelinin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

İddialar doğru çıktı! Saran'dan Erdoğan'a teşekkür
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Yeni operasyon! Dilek İmamoğlu'nun kardeşi gözaltında
Dev bir marka daha Türkiye'ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile

Dev marka Türkiye'ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da şüpheli ölüm! 30'uncu kattan düşen çocuk feci şekilde can verdi

Küçük çocuk 30. kattan düşerek öldü! Annenin ifadesi kafa karıştırdı
Bahçeli'nin görmek istemeyeceği anket

Bahçeli'nin görmek istemeyeceği anket
Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da oynayan isme 'Güle güle' dendi

Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da da oynayan isme "Güle güle" dendi
Epstein'ın yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?

Sapık milyarderin yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?
İstanbul'da şüpheli ölüm! 30'uncu kattan düşen çocuk feci şekilde can verdi

Küçük çocuk 30. kattan düşerek öldü! Annenin ifadesi kafa karıştırdı
4 ilde okullara 6 Şubat tatili

Cuma günü 4 ilde okullar tatil edildi
7 saniyede tüm hayatı altüst oldu! 'Evim' dediği mezarlıktan çıkmıyor

7 saniyede tüm hayatı altüst oldu! "Evim" dediği mezarlıktan çıkmıyor