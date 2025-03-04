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Konya'da Okul Önlerinde Polis Denetimleri Sürüyor

Konya'da Okul Önlerinde Polis Denetimleri Sürüyor
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Kulu ilçesinde polis ekipleri, okul giriş ve çıkış saatlerinde olumsuzlukları önlemek amacıyla denetimlere devam ediyor. Ekipler, şüpheli araçları kontrol edip GBT sorgulaması yapıyor.

Konya'nın Kulu ilçesinde polis ekiplerinin okul giriş ve çıkış saatlerinde denetimleri sürüyor.

Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ve trafik ekipleri, okul giriş ve çıkış saatlerinde okul önlerinde olumsuzlukların yaşanmaması için uygulamalara devam ediyor. Şüpheli gördükleri araçları kontrol eden ekipler, vatandaşların GBT sorgulamasını yapıyor. Ekipler, yaşanan olumsuz durumlarda yasal işlem yaparken, denetimlerin devam edeceği belirtildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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