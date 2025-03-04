Konya'da Okul Önlerinde Polis Denetimleri Sürüyor

Konya'nın Kulu ilçesinde polis ekiplerinin okul giriş ve çıkış saatlerinde denetimleri sürüyor.

Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ve trafik ekipleri, okul giriş ve çıkış saatlerinde okul önlerinde olumsuzlukların yaşanmaması için uygulamalara devam ediyor. Şüpheli gördükleri araçları kontrol eden ekipler, vatandaşların GBT sorgulamasını yapıyor. Ekipler, yaşanan olumsuz durumlarda yasal işlem yaparken, denetimlerin devam edeceği belirtildi. - KONYA